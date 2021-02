Kostenpflichtiger Inhalt: Nicole I. aus Neuss : Altweiber geht die Novesia im Kostüm zur Arbeit

Nicole Könnecke und ihre Tochter Fiona hatten sich schon so auf Altweiber gefreut. Das wäre für die Novesia von Neuss der schönste Tag der Session gewesen. Aber statt auf dem Markt zu feiern, geht sie zur Arbeit. Foto: Könnecke Foto: Könnecke

Neuss Mit Weiberfastnacht würde der Straßenkarneval am Donnerstag in die heiße Phase gehen. Doch statt auf dem Markt zu feiern, geht die Novesia arbeiten. Nicht die einzige Enttäuschung in ihrer Session.