Kostenpflichtiger Inhalt: Linda Frerich aus Neuss mag schöne Geschichten : Märchenhafte Ausbildung

Märchen haben sie seit ihrer Kindheit beeindruckt und ihre Fantasie angeregt, jetzt lässt Linda Frerich aus Neuss sich zur Märchenerzählerin ausbilden. Den Koffer mit märchenhaftem Zubehör schenkten ihr Kollegen bei der Verabschiedung aus dem Schuldienst. Foto: Andreas Woitschützke

Hoisten Was tun mit so viel Freizeit? Vor dieser Frage stand Linda Frerich, als sie aus dem Schuldienst verabschiedet wurde. Sie entschied zu tun, was ihr immer schon am liebsten war - und wird jetzt Märchenerzählerin.