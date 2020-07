Fotos: So schön ist es in Neuss Grimlinghausen

Seit dem 16. Mai kann man sich in Grimlinghausen auf Weltreise begeben – zumindest wenn, es um den Geruchs- und Geschmackssinn geht. An diesem Tag eröffneten Mohcine Allaoui und Hemen Karim nämlich ihr Gewürzgeschäft „Mohem“. Die Aromen, die in den bunten Dosen abgefüllt sind, haben eine weite Reise hinter sich. Egal ob Sri Lanka, Polen, Mexiko, Nigeria, Chile oder Irak.190 verschiedene Gewürze bietet das Duo an der Hüsenstraße an, „bald sollen es 220 sein“, sagt Mohcine Allaoui. Bevor die beiden in Grimlinghausen ihr eigenes Ladenlokal eröffneten, setzten sie hauptsächlich auf Online-Handel. Der Standort Grimlinghausen wurde bewusst ausgewählt: „Wir wollten nicht in die Innenstadt, sondern dass uns unsere Kunden gezielt aufsuchen“, sagt Hemen Karim.