Fotos: Das sind die Spuren der Römer in Neuss

Rheinverlauf - In Uedesheim, wo der Verlauf der Römerstraße noch an der Steinstraße ablesbar ist, soll die Radtour beginnen. Mit zwei Peilmarken, so die Idee, könnte die Wegeführung der Limesstraße auch für den Abschnitt nachvollziehbar gemacht werden können, der heute – was vor Grimlinghausen noch einmal der Fall ist – vom Rhein überspült wird. Für dieses Ausgangspunkt spricht auch die vorhandene Infrastruktur mit Bushaltestelle, Fähranleger und Gastronomie, sowie die Verknüpfung mit anderen Radwegen.