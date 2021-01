Kostenpflichtiger Inhalt: Neusser Schulen in der Corona-Zeit : Zwischen Distanzlernen und Abi-Fragen

Lehrer am Mittwoch beim Distanzunterricht an der Gesamtschule Nordstadt (v.l.): Lisa Lacher (Mathe/Physik), Dana Holzhauer (Mathe/Sport) und Peter Herzog (Mathe/Religion und Musik). Foto: woi Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Frühestens ab Mitte Februar wird es wieder Präsenzunterricht in den Schulen geben. In Lehrerkollegien wird die Frage diskutiert, was das für die Prüfungen bedeutet. Im Blick: das Zentralabitur – und Vorstöße für eine dezentrale Lösung.