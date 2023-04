Getöteter Schneider aus Moers Anklage im Mordfall Kazim Tatar

Moers · Im November wurde die zerstückelte Leiche des 56 Jahre alten Schneiders in einem Wäldchen in Moers gefunden. Drei Familienmitglieder und ein Bekannter saßen zwischenzeitlich in Haft. Gegen eine Person hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage wegen Mordes erhoben.

25.04.2023, 10:56 Uhr

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers