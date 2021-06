Maske, Zeitfenster, Tickets : Was beim Freibad-Besuch in Mönchengladbach zu beachten ist

Das Volksbad in Mönchengladbach öffnete am 12. Juni wieder den Freizeitbereich mit Liegewiese. Foto: Bauch, Jana (jaba) und Sven Hess

Mönchengladbach Bei der aktuellen Hitze lockt der Besuch im Freibad. Doch welche Regeln gelten dort, wie viele Tickets gibt es und braucht es einen Coronatest? Ein Freibad in der Stadt hat derweil noch gar nicht geöffnet.

Der Sommer ist da. Meteorologisch bereits seit dem 1. Juni, inzwischen aber auch offensichtlich beim Blick auf das Thermometer. Dieses übertrifft auch am Donnerstag die 30-Grad-Marke, auch am Wochenende bleibt es heiß. Also ab ins Freibad. Denn aufgrund der niedrigen Inzidenzahlen ist auch das wieder erlaubt. In Mönchengladbach ist derzeit allerdings nur der Besuch im Volksbad möglich, das seit dem 12. Juni den Freizeitbereich mit Liegewiese eröffnet hat. Das Schlossbad Niederrhein ist noch geschlossen. Dort gebe es technische Probleme, heißt es auf Anfrage dazu vom Betreiber NEW. Man arbeite an einer zeitnahen Öffnung. Wer das Volksbad aufsucht, muss aber weiterhin einige Regeln beachten. Ein Überblick über alles Wissenswerte zum Freibadbesuch:

Wie viele Besucher dürfen zeitgleich das Freibad besuchen? Für das Volksbad werden derzeit täglich 800 Tickets angeboten, entsprechend dürfen sich auch maximal 800 Personen gleichzeitig dort aufhalten. Das Bad bietet zwei Besuchszeiten an: von 12 bis 19 Uhr und in innerhalb dieser Zeit noch einmal von 17 bis 19 Uhr. Das spätere Zeitfenster ist ermäßigt und für Gäste vorgesehen, die nach Feierabend das Bad nutzen wollen. Der Eintritt ist zudem ermäßigt. Dafür werden laut NEW rund 100 Tickets zurückgehalten, damit das Angebot auch in Anspruch genommen kann. Der Besuch im Bad ist zeitlich nicht begrenzt, theoretisch kann man von 12 bis 19 Uhr bleiben.

Wie kommen Besucher an ein Ticket für die Freibäder? Der Einlass ist nur mit einem vorher online gekauften E-Ticket möglich. Die Tickets sind jeweils drei Tage im Voraus erhältlich unter www.new-baeder.de/shop. Wer keinen Internetzugang hat, kann die Tickets drei Tage im Voraus auch in den NEW-Kundencentern am Europaplatz in Mönchengladbach oder am Marienplatz in Rheydt erwerben.

Sind für die kommenden Tage noch Tickets vorhanden? Für Donnerstag sind laut NEW bereits alle Tickets für das Volksbad vergeben. Am Freitag sind für das Zeitfenster von 12 bis 19 Uhr noch rund 600 Karten verfügbar, von 17 bis 19 Uhr rund 50 Tickets. Am Samstag sind für das Zeitfenster von 12 bis 19 Uhr noch rund 650 Karten verfügbar, von 17 bis 19 Uhr noch etwa 80 Tickets.

Brauchen Besucher einen negativen Coronatest? Für Hallenbäder ja, für das Freibad fällt aufgrund der Inzidenzstufe 1 die Testpflicht weg. „Die AHA-Regeln sollten natürlich trotzdem beachtet werden. In den Schwimmbecken sind Einbahnstraßen eingerichtet, sodass ein geregeltes Schwimmen möglich ist“, sagt ein Sprecher der NEW.

In welchen Bereichen müssen Besucher eine Maske tragen? Überall da, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske. Das wäre beispielsweise der Eingangsbereich, die Umkleiden und die Toiletten.

Was ist bei den Duschen und den Umkleidekabinen zu beachten? Aufgrund der Abstandsvorgaben ist teilweise nur jede zweite Dusche nutzbar. „Was genutzt werden kann und was nicht, ist mit Aufklebern gekennzeichnet“, sagt ein NEW-Sprecher. Die Einzelumkleiden können hingegen uneingeschränkt genutzt werden.

Worauf müssen Besucher derzeit noch verzichten? Laut NEW sind derzeit weder die Sprudelliegen noch die Whirlpools geöffnet, da die Abstandsregeln dort nicht eingehalten werden können. Auch der Strandkorbverleih entfällt, und das Beachvolleyballfeld kann nicht genutzt werden. Die Rutschen sind hingegen geöffnet.