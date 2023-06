Baustellen in Mönchengladbach So läuft der Wohnungsbau in der Stadt

Viele Wohnungen wurden in den vergangenen Jahren in der Stadt neu geplant. Auf der Baustelle sind bisher aber die wenigsten Projekte gegangen wie etwa die Seestadt, wo im Südviertel bereits die ersten Mieterinnen und Mieter eingezogen sind. Denn entweder wurden Bauvorhaben von Investoren angesichts drastisch gestiegener Zinsen und anhaltend hoher Baupreise ganz gestrichen oder sie werden hinausgezögert. Die Folgen sind deutlich steigende Mieten in Mönchengladbach, und das in nahezu allen Segmenten bis zu Spitzenmieten von mehr als 15 Euro pro Quadratmeter im oberen Neubausegment. Aber wie sieht der Wohnungsbau in Mönchengladbach aus, und wie lief es in den vergangenen Jahren?