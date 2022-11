Webersiedlung in Mönchengladbach Es werde wieder Licht!

Mönchengladbach · Die Webersiedlung in Neuwerk ist bereit für den Start in die Adventszeit. Viele Häuser sind wieder weihnachtlich geschmückt. Am 26. November wird die Beleuchtung bei Einbruch der Dämmerung angeschaltet.

26.11.2022, 10:30 Uhr

Bereit zum Anknipsen 15 Bilder Foto: Leslie Brook