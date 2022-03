Wandern in Mönchengladbach : Megamarsch mit schwerem Gepäck

RP-Autorin Eva Baches testete sich beim Mega Marsch in Mönchengladbach. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach 50 Kilometer wandern? Früher undenkbar. Aber Schritt für Schritt hat RP-Autorin Eva Baches eine neue Leidenschaft entdeckt. Im September startet sie ihr größtes Abenteuer auf dem Pacific Crest Trail in den USA. Der Megamarsch in Mönchengladbach am Samstag diente als Training. Was sie erlebt hat und warum bei Kilometer 20 Schluss war.