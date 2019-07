Redaktionsgespräch : „Keiner von uns wirft sich in einen Fummel“

Bis sie in ihre Ornate steigen, sind roten Nasen das jecke Symbol: das designierte Prinzen-Paar Axel Ladleif (l.) und Thorsten Neumann. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Kommende Session werden erstmals zwei schwule Männer die Narren regieren. Wie die Reaktionen darauf waren, warum Karneval in Mönchengladbach besonders authentisch ist und was Hochzeitsglocken mit all dem zu tun haben, verraten uns Axel Ladleif und Thorsten Neumann, das designierte Prinzen-Paar, im Interview.

Einmal Prinz sein… - Mit ein paar Wochen Abstand: Wie fühlt es sich an?

Ladleif Es fühlt sich wirklich gut an. Im Vorfeld war es sehr spannend, denn wir konnten ja nicht vorhersagen, wie die Reaktionen auf das erste schwule Prinzenpaar des Rheinlandes sein würden. Jetzt wissen wir, dass sie zu 99,5 Prozent positiv sind.

Info Seit 2009 „verpartnert“, im Oktober ist Hochzeit Axel Ladleif 1972 in Wuppertal geboren, gelernter Schriftsetzer, Mitarbeiter Werbeagentur, später selbstständig, 2009 Gründung „noi! event & Catering“ mit seinem Partner Thorsten Neumann. Leidenschaft für alte Straßenbahnen. Thorsten Neumann 1974 in Bonn geboren, mit elf Jahren den Berufswunsch Koch und Hotelfachmann, was er auch wurde. Catering-Vertriebsleiter in Düsseldorf, seit 2009 selbstständig mit „noi! event & Catering“. Die Firma betreibt „Monforts Quartier“ mit dem Restaurant „Kette & Schuss“ und den Hugo Junkers Hangar. Die beiden leben seit elf Jahren in Mönchengladbach, sind seit fast zehn Jahren „verpartnert“ und wollen Ende Oktober heiraten.

Neumann Es gab tatsächlich ein großes bundesweites Medienecho. Von Hamburg bis ins Allgäu wurde darüber berichtet. In Bonn titelte der Generalanzeiger, weil ich gebürtiger Bonner bin, „Wir sind Prinz“. Meine Mutter war total begeistert. Und auch die persönlichen Begegnungen waren und sind toll. Als wir in Rheydt unterwegs waren, nachdem bekannt war, dass wir das kommende Prinzenpaar sind, sprachen uns die Leute auf dem Markt an. (lacht) Es gibt auch viel positives Getuschel.

Die Karten für die Proklamation sind heiß begehrt. Die Nachfrage ist riesig.

Neumann Ja, tatsächlich interessieren sich auch Leute dafür, die sonst Abstand vom Karneval halten. Es werden etwa 1000 Gäste bei der Proklamation dabei sein. Deswegen wird sie in der Red Box im Nordpark stattfinden.

Gab es auch negative Reaktionen?

Ladleif Wenige. In den sozialen Medien stand mal so etwas wie „Jetzt auch das noch“. Oder jemand wollte doch lieber eine Prinzessin.

Neumann Es ist ja auch absolut in Ordnung, sich eine Prinzessin zu wünschen. In der kommenden Session gibt es aber eben keine.

Keiner von Ihnen wird sich als Prinzessin verkleiden?

Ladleif Nein, es ist Karneval und keine Travestie-Veranstaltung. Das Brauchtum bedeutet uns und anderen viel. Wir werden nicht durch eine Verkleidung die Rolle der Prinzessin zu einer Karikatur machen. Wir repräsentieren die Spitze des Karnevals in Mönchengladbach.

Neumann Wir haben von vorn herein gesagt, dass sich keiner von uns in einen Fummel wirft. Wir werden auch kein regenbogenfarbiges Ornat tragen, sondern tolle Ornate für zwei Prinzen.

Sind unter denen, die sich jetzt tolerant geben, auch welche, die heimlich anderer Meinung sind?

Ladleif Das kann schon sein, aber das ist nicht unser Problem. Wir möchten einfach Karneval feiern und Spaß haben.

Neumann Es wird sicherlich auch Skeptiker geben. Nicht jedes Prinzenpaar war bei allen beliebt.

Sie stehen stärker im Fokus als andere Prinzenpaare. Setzt Sie das unter Druck?

Neumann (lacht) Tatsächlich war während unseres gesamten Urlaubs das Thema Karneval jeden Tag präsent. Wir haben täglich singen geübt und hatten dafür auf dem Schiff einen eigenen Raum.

Ladleif Natürlich ist es aufregend, vor eine große Menge von Leuten zu treten, die Erwartungen haben und genau hinsehen. Das Hoffest war der erste sehr emotionale Moment.

Neumann Der Einmarsch mit der Regimentsmusik sorgt für Gänsehaut. Das geht mir auch als Gardist so, als Prinz Niersius noch viel mehr.

Können Sie sich noch an Ihr erstes Karnevalskostüm erinnern?

Ladleif Ja, wir hatten in der Schule eine Karnevalsparty und ich bin als Straßenbahnfahrer gegangen.

Und Sie, Herr Neumann?

Neumann Das weiß ich natürlich noch. Ich bin wirklich als Koch gegangen. Meine Oma hatte mir das Kostüm geschneidert. Wir waren im Urlaub im Schwarzwald, wo man alemannische Fasnacht feiert. Ich habe im Hotel gesessen und geheult, weil ich das so unheimlich fand. Da kam der Hoteldirektor, lobte mein Kostüm und nahm mich mit in die Küche. Es gibt noch ein Foto, wo ich im Kostüm auf einem umgedrehten Topf am Herd in der Großküche des Hotels stehe.

Zum Prinzentum gehören Orden und Ornate. Ist alles schon fertig?

Neumann Die Orden sind gestaltet, die Ornate noch nicht ganz. Das Prinzenornat für Axel ist einfach, das zweite ist noch in Arbeit.

Werden Sie beide Strumpfhosen tragen?

Ladleif Bei mir ist das gesetzt, bei Thorsten wird es wetterabhängig sein.

Haben Sie ein Prinzenlied?

Ladleif Wir haben ein Portfolio von mehreren Liedern. Eins ist nicht-karnevalistischen Ursprungs, passt aber perfekt zum Motto. Mehr wird bis zur Proklamation nicht verraten.

Das Prinzenpaar sammelt in der jeweiligen Session traditionell für einen guten Zweck. Wofür haben Sie sich denn entschieden?

Ladleif Anders als in den Jahren zuvor werden wir nicht für einen sozialen Zweck sammeln, sondern wir wollen etwas für den Karneval tun. Um die Tradition des Veilchendienstagszugs aufrecht zu erhalten, brauchen die Karnevalisten eine andere Wagenbauhalle, da die auf dem Reme-Gelände nicht mehr lange zur Verfügung steht. Es deutet sich aber eine Lösung an und wir sammeln für ein „Nest für die Wagen“.

Neumann Es wird auch eine Prinzennadel geben, die nicht nur verliehen, sondern gegen eine Spende von mindestens zehn Euro abgegeben wird. Auch das ist ein Baustein für das Nest.

Das Prinzenpaar im Karneval absolviert mehr als 350 Auftritte. Sie sind Unternehmer. Wie bringen Sie das unter einen Hut?

Neumann Es sind ungefähr 380 Termine, vermutet zumindest derzeit der MKV. Wir haben ein sehr gutes Team, auf das wir uns verlassen können. Wir haben das im Vorfeld mit den Mitarbeitern besprochen und alle waren dafür. Unter einer Bedingung: sie wollen im Veilchendienstagszug in einem eigenen Wagen mitfahren.

Ladleif Die Selbstständigkeit ist Segen und Fluch. Aber wir werden es so steuern können, dass sich Karneval und Arbeit vereinbaren lassen.

Kommt man als Karnevalist leichter durchs Leben?

Ladleif Gute Frage. Das lässt sich sicher nicht verallgemeinern. Ich bin ja ein Spätberufener, was den Karneval angeht. Ich hatte früher den Eindruck, dass die Heiterkeit auf Befehl nichts für mich ist. Heute sehe ich das anders. Karneval ist eine Auszeit vom Alltag, man macht mal Pause und hat Spaß. Der Karneval in Mönchengladbach ist authentischer als in anderen Städten. In unserem Stammlokal in Eicken ist es wie zu Hause im Wohnzimmer.

Neumann In den letzten Jahren wird in Gladbach immer lockerer gefeiert, so wie Karneval sein soll. Das ist nicht überall so. Die Firma in Bonn, die unsere Orden herstellt, war sehr überrascht, dass wir lustig und entspannt drauf sind. „Glauben Sie mir, Karneval ist oft alles andere als lustig“, seufzte eine Mitarbeiterin.

In der klassischen Besetzung werden Männer von der Prinzessin gebützt, Frauen vom Prinzen. Wie werden Sie das handhaben? Wer bützt besser?

Ladleif (lacht) Bützchen geben kann er besser.

Neumann Das ist noch nicht ausdiskutiert.

Ladleif Wir werden für traditionelle Vorgänge adaptierte Formen finden. Und ich glaube, die meisten Männer fallen nicht in Ohnmacht, wenn sie vom Prinzen gebützt werden.

Sie haben dieses Jahr neben dem Karneval einen anderen wichtigen Anlass zu feiern. Sie heiraten.

Neumann Ja, wir werden am 10. Jahrestag unserer „Verpartnerung“ heiraten. Es ist alles schon fertig geplant. Auch die Hochzeit wird karnevalistisch geprägt sein.

Ladleif Der Heiratsantrag fand im Karneval statt. Bei einer Sitzung der Kölner Ehrengarde spielten die Höhner. Das Lied »E Leeve lang« drückte aus, was ich selbst nicht treffender hätte formulieren können. Es war der richtige Moment.

Als Prinzenpaar regieren Sie ja symbolisch die Stadt. Was wäre Ihre erste Amtshandlung, wenn Sie in Mönchengladbach etwas verändern könnten?

Ladleif Ich wäre für mehr gesunden Menschenverstand. Man kann eine Stadt auch totverwalten.

Neumann Ich würde das bürgerschaftliche Engagement noch mehr fördern. Die Bürger ernst nehmen, mutig sein und nicht immer reden, sondern machen. Wir haben zu den Mitbegründern der Gründerzeitinitiative gehört. Die Dornenranken auf dem Platz haben gestört, also wurde selbst zur Schere gegriffen. So sollte es sein.

Hand aufs Herz: Halt Pohl oder All Rheydt?

Ladleif Beides – wir sind karnevalistische „Multikultis“.

Neumann Wir arbeiten im Monforts Quartier, das genau auf der Stadtgrenze liegt. Wenn man links aus dem Auto steigt, ist man in Rheydt, rechts in Gladbach. (Wir haben auch zwei Vorwahlen.)