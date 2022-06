Jubiläum eines bedeutenden Friedhofs : Wo seit 200 Jahren Rheydter ruhen

Foto: Holger Hintzen 10 Bilder Das ist der evangelische Friedhof in Rheydt

Mönchengladbach Grabstätten von Rheydter Prominenten, wunderschöne alte Bäume, moderne Bestattungsformen – alles das gibt es auf dem evangelischen Friedhof an der Nordstraße. 1822 wurde das Gelände seiner Bestimmung übergeben. Das wird nun gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Heinrich Heine liegt nicht auf dem evangelischen Friedhof an der Nordstraße. Aber wenigstens ein Zitat des großartigen Dichters aus Düsseldorf ist dort zu finden. „Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte“ steht weiß auf der schwarzen Tafel einer Grabstein-Stele. Ein Satz, der Olaf Nöller gefällt. Und wer mit dem Pfarrer über den Friedhof spaziert, merkt schnell: Nöller kann zu vielen der Grabsteine und -kreuze dort eine Weltgeschichte erzählen.

Der Rheydter Friedhof liegt Nölller offenkundig sehr am Herzen. Und stark damit beschäftigt war er erst recht, seitdem er gemeinsam mit Mitstreitern das Jubiläum der Gründung der Begräbnisstätte am 12. Juni 1822 vorbereitete. Das soll am Sonntag, 12. Juni 2022, gebührend gefeiert werden. Und zwar ab 10 Uhr – denn exakt zur gleichen Uhrzeit startete vor 200 Jahren der Festakt zur Eröffnung des Friedhofs, auf dem so viele prominente Rheydter ihre letzte Ruhestätte gefunden haben – von Industriellen aus der Familie Froriep bis hin zur Stifterin des Rheydter Berufskollegs Maria Lenssen.

Info Und so wird am Sonntag gefeiert So soll das Jubiläum am 12. Juni auf dem evangelischen Friedhof gefeiert werden: 10 Uhr Enthüllung eines Gedenksteins am Hauptweg 10.30 Uhr Festgottesdienst, bei schönem Wetter auf der Freifläche. etwa 11.30 Uhr Grußworte des Oberbürgermeisters und anderer Gäste etwa 12 Uhr Enthüllung einer Engel-Darstellung an der Bresges-Grabstätte 12.15 Uhr Empfang mit Getränken im Umfeld der Gedächtnishalle ab 13 Uhr 30 bis 45-minütige Führungen zu Entstehung und historische Entwicklung des Evangelischen Friedhofs Rheydt; Die Gedächtnishalle von 1928 – Entstehung und Geschichte; Die Rheydter Pfarrergrabstätte und ihre historisch-theologischen Hintergründe; Der Friedhof als ökologisches Refugium und Ort der Biodiversität; Neue, an zeitgenössischen Bedürfnissen orientierte Grabformen; Ausgewählte Grabanlagen von bekannten Rheydter Familien; Bildung an ungewöhnlichen Orten: Erwachsenbildung auf dem Friedhof, Vorstellung neuer Räume am „Lernort Friedhof“, Nordstraße 140

16 Uhr Musikalisches und Besinnliches in der Gedächtnishalle (Lesung und Kammermusik) 18 Uhr Ökumenisches Friedensgebet mit Kollekte zugunsten der Menschen in der Ukraine

So weitläufig wie heute war das Areal nicht, als es 1822 seiner Bestimmung übergeben wurde. Es wuchs in mehreren Abschnitten von der heutigen Friedhofstraße zur Nordstraße hin. Dass die evangelische Gemeinde dort ab 1822 Bestattungen vornahm, ist letztlich Napoleon schuld. Als der im Rheinland das Sagen hatte, mussten 1810 aus hygienischen Gründen Friedhöfe wie der unmittelbar an der evangelischen Hauptkirche – und damit zentral – gelegene Friedhof geschlossen werden. Nach einem misslungenen Experiment mit einem Gottesacker an der Limitenstraße fiel die Wahl schließlich auf das heute 6,2 Hektar große Gelände, auf dem 200 Jahre später Jubiläum gefeiert wird.

Die Neugründung und die ersten beiden von insgesamt drei Erweiterungen kamen zeitig genug für das Wachstum, das Rheydt im 19. Jahrhundert erlebte. Maßgeblich für diesen Aufschwung waren unter anderem Industrielle wie Otto Froriep, der die Werkzeugmaschinen-Fabrik Froriep 1867 in Rheydt gründete, und der Textilunternehmer Carl Schmölder, der 1882 eine Baumwollspinnerei gründete. Sowohl Schmölder als auch Angehörige der Familie Froriep sind auf dem Friedhof bestattet, meist unter großen und aufwendig gestalteten Grabmonumenten. Bresges, Goeters, Scharmann, Balke – ein Bummel über den Friedhof kommt dem Blättern in einem alten Namensverzeichnis der Rheydter Gesellschaft gleich.

Doch Nöller wünscht sich nicht alleine lokalhistorisch interessierte Spaziergänger auf dem Friedhof. „Wir wollen mit Konzerten, Lesungen und anderen kulturellen Veranstaltungen die Menschen auf den Friedhof bringen, um die Mauer in den Köpfen zu überwinden“, sagt der Pfarrer. Und meint damit die verbreitete Scheu vor dem Thema Tod und Sterben, die Friedhöfe aus dem Alltag ausblenden lässt. Konsequenterweise soll der Festgottesdienst am Sonntag bei schönem Wetter auch auf einer Freifläche mitten auf dem Gelände gefeiert werden. Ebenfalls für Veranstaltungen genutzt werden können Räume, die in dem Haus neben der 1928 erbauten Gedächtnishalle an der Nordstraße liegen und die die Gemeinde soeben hat renovieren lassen.

Ein weiteres Projekt, mit dem Nöller in der jüngsten Zeit beschäftigt war, setzt Friedhofs-Muffeln schon im Namen einiges entgegen: der Sanssouci-Garten. Der französische Name bedeutet zu Deutsch „ohne Sorge“ – und heißt auch so, weil in ihm ein Bruchstück des Neuen Palais in Potsdam abgelegt ist, das mithilfe des Steinbildhauermeisters Werner Jacobs nach Rheydt geschafft wurde. Umringt von Stauden, Rhododendron, Gräbern und einer Gruft stehen Bänke, der Blick aus dem „sorgenfreien“ Garten fällt auf die Gedächtnishalle.

Geöffnet hat sich der Friedhof im Laufe der Zeit auch immer mehr für neue Bestattungsformen und weitere Bevölkerungsgruppen, die dort eine Grabstätte suchen. Die Zeiten, in denen dort nur evangelische Christen bestattet wurden, sind längst vorbei. „Heute muss man nicht einmal mehr Christ sein“, sagt Nöller, „ich selbst habe hier schon drei Muslime begraben.“ Eine Öffnung im Weltbild- und Theologieverständnis, die in Zeiten neuer Bestattungsgewohnheiten auch nützlich ist. Denn der Trend zu Urnenbestattungen und kleinen, pflegleichten oder gar anonymen Grabstellen auf allen Friedhöfen landauf landab sorgt dafür, dass immer weniger Flächen auf Friedhöfen für Gräber nötig sind. „Immerhin, wir haben hier nur rund 40 Prozent Sargbestattungen“, sagt Nöller.

Gleichwohl: Auch auf diesem Friedhof können sich Menschen heute in Urnen bestatten lassen, zum Teil auch, dem Modell der Grabeskirche nachempfunden, in Nischen von Wänden, die eigens zu diesem Zweck errichtet wurden. Nicht weit davon entfernt gibt es unter einem der riesigen alten Bäume auch ein efeuüberwachsenes Feld, auf dem die Urne bestattet und auch mit einer schlichten Steinplatte versehen werden kann.