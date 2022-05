Seit Freitag, 6. Mai, und bis einschließlich Montag, 9. Mai 2022, findet die Rheydter Frühkirmes statt.

Geöffnet ist diese am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr, am Sonntag von 13 bis 23 Uhr und am Montag von 13 bis 23 Uhr. Samstags und montags können die Geschäfte aber bereits um 11 Uhr öffnen.