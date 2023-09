Sicherheit in Mönchengladbach So soll es auf der Rheydter Spätkirmes friedlich bleiben

Ab Freitagnachmittag, 15. September, geht es wieder rund auf der anderthalb Kilometer langen Kirmesmeile in Rheydt. Die Spätkirmes, die vom Schaustellerverband Mönchengladbach organisiert wird, gehört seit vielen Jahren zu den größten Innenstadtvolksfesten der Region. Vorfälle wie auf der Frühkirmes im Mai 2022 sollen sich nicht wiederholen: Damals hatte es schon am Eröffnungstag Ärger gegeben. Eine Gruppe Jugendlicher hatte versucht, den offiziellen Rundgang mit Musikkapelle, Ehrengästen und Schaustellern zu stoppen. Die Polizei meldete später vier Raubdelikte, bei denen auch mit Messern gedroht wurde. Am Ende der Kirmes hatte die Polizei insgesamt weit mehr als ein Dutzend Platzverweise aussprechen müssen, und im Internet kursierte ein Video von einer heftigen Prügelei am Rande des Rummels.