Immobilien in Mönchengladbach So wirkt sich der Preissturz auf Häuser aus

Nirgendwo am Niederrhein sind Eigenheime und Eigentumswohnungen so kostspielig wie in Mönchengladbach. Allerdings hat der Preissturz für Häuser und Wohnungen in der Stadt begonnen. Das geht aus den aktuellen Marktdaten des Immobilienverbands IVD hervor. Der durchschnittliche Preis für ein freistehendes Einfamilienhaus mit mittlerem Wohnwert inklusive Garage liegt in Mönchengladbach demnach bei 490.000 Euro, deutlich mehr als etwa in Krefeld (400.000 Euro) oder in Moers (390.000 Euro). Der Quadratmeterpreis für eine Eigentumswohnung liegt in Mönchengladbach bei 2400 Euro im mittleren Wohnwert, in Krefeld sind es 1500 Euro. Aber: Die Preise fallen.