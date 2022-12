Frauen-Handball – Verbandsliga Mettmann-Sport schafft den dritten Sieg

Mettmann-Sport – SG Langenfeld (Frauen) 25:24 (10:12). Was für eine turbulente Anfangsphase im Spiel der Handball-Verbandsliga. Nachdem die Begegnung ohnehin verspätet angepfiffen wurde, verletzte sich der Unparteiische in der zweiten Minute und konnte die Partie nicht weiterleiten. Beide Mannschaften einigten sich in der Folgezeit auf jeweils einen Schiedsrichter aus dem jeweiligen Verein. „Beide haben das richtig gut gemacht. Das war klasse in einer insgesamt sehr fair geführten Begegnung“, zollte Roberto Corchia den beiden eingesprungenen Sportskameraden Respekt.