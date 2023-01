Frauen-Handball – Regionalliga HSG Adler Haan tritt in Nümbrecht zum Kellerduell an

SSV Nümbrecht – HSG Adler Haan (Frauen). (lafa) „Es ist das Topspiel der Regionalliga“, sagen die Verantwortlichen der HSG Adler-Haan vor der Partie mit einem Augenzwinkern: „Allerdings muss man die Tabelle drehen.“ Die Adler treten am Sonntag beim Schlusslicht an. Ohne Punktgewinn in der gesamten Hinrunde steht der SSV auf dem letzten Platz und damit einen Rang hinter den Gästen. Der letztjährige Aufsteiger aus der Oberliga Mittelrhein nährt mit einem Sieg über die Haanerinnen seine Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Aktuell trennen die beiden Mannschaften vier Punkte. Das Hinspiel entschieden die Adler deutlich mit 28:20 für sich.