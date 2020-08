Ruhestörungen in Mettmann : Lärm: Streetworker bitten um Verständnis

Mettmann Lärmgeplagte Anwohner beklagen sich über Ruhestörungen im Goethepark und an anderen Orten. Die CDU fordert den verstärkten Einsatz von Streetworkern. Die wollen helfen, sehen aber ihre Aufgabe nicht in repressiven Einsätzen.

Wenn sich am Donnerstag der Jugendhilfeausschuss über eine Lösung des Lärmproblems im Goethepark Gedanken macht, dann wollen auch die Streetworkerinnen der Caritas zuhören. Sie kennen die Orte, an denen sich die Jugendlichen aufhalten, und kommen oft genug selbst dort hin. Die Klagen der lärmgeplagten Anwohner können sie nachvollziehen, werben aber auch um Verständnis für die Jugendlichen: „Sie sind auch deshalb im öffentlichen Raum, weil sie die Distanz zu Erwachsenen suchen.“

Über den Bürgermonitor unserer Redaktion gab es jetzt mehrfach Beschwerden von Anwohnern des Goetheparks und anderer Plätze. Jugendliche hören bis in die Nachtstunden hinein Musik, trinken Alkohol und grölen, so lautet der Tenor. Die CDU hat nun einen Antrag für den Jugendhilfeausschuss gestellt, in dem diese unter anderem „den verstärkten Einsatz des Streetworkers“ im Goethepark, aber auch in den Bereichen Am Schellenberg, Stadthalle, Wilhelmsdenkmal in Metzkausen, Sportanlage „Auf dem Pfennig“, Goethepark, Spielplatz „Am Steinhof“, und den Wiesen entlang des Mettmanner Baches, Höhe Talstraße, fordert.