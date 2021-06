Aus nachwachsenden Rohstoffen : Fraunhofer-Institut produziert mit Start-up aus Mettmann Bio-Becher

Cuna-Gründer und Geschäftsführer Rafael Dyll mit einem seiner typischen Öko-Becher in der neuen Produktionsanlage. Sie werden jetzt in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut weiter entwickelt. Foto: Rafael Dyll

Mettmann/Lemgo Ritterschlag für Rafael Dylls Bio-Becher aus Pflanzenmaterial. Das Mettmanner Start up „Cuna“ ist Teil des Fraunhofer Projekts „KI Reallabor“ in Lemgo. Cuna-Becher werden hier zukünftig in der „Smart Factory OWL“ produziert.