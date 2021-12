Positive Bilanz im Krankenhaus : Fast 500 Neugeborene im EVK Mettmann

Lichtblicke und Glücksmomente: Bislang 451 Babys kamen im EVK Mettmann im Jahr 2021 zur Welt. Foto: Shutter/Romrodphoto

Mettmann Anderswo schlossen Geburtsstationen mangels Hebammen, am Evangelischen Krankenhaus in der Kreisstadt lief trotz Pandemie alles rund. 451 Neugeborene kamen hier bislang in diesem Jahr auf die Welt. Auch weil – Corona zum Trotz – die Väter mit in den Kreißsaal konnten.