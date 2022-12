Basketball, 2. Liga Hansi Gnad nimmt etablierte Giants-Spieler in die Pflicht

Trotz sechs Ausfällen schnupperten die Leverkusener ProA-Basketballer gegen Bremerhaven am dritten Saisonsieg. Am Ende herrschte beim 85:91 aber wieder Frust. Hansi Gnad befindet sich derzeit in einer seiner schwierigsten Phase als Trainer. Ambitioniert waren die Bayer Giants in die Zweitliga-Saison gestartet, doch die gleicht sportlich einem einzigen Chaos. Mit zwei Siegen und acht Niederlagen stecken die Leverkusener Basketballer tief im Abstiegskampf. „Es ist einfach nur megafrustrierend“, sagt Gnad nach der Niederlage gegen die Eisbären Bremerhaven. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass sich sein Team nicht – wie sonst so oft – vom Gegner abkochen ließ.