Basketball, 2. Liga Abstiegsbedrohte Bayer Giants planen inzwischen zweigleisig

Am Samstag (19.30 Uhr) treten die Giants bei den Tigers Tübingen an. Der Druck ist groß, obwohl es gegen den Zweiten der ProA geht. Denn die Leverkusener Zweitliga-Basketballer sind mit acht Siegen Vorletzter, würden damit absteigen und haben bei noch sieben ausstehenden Partien ein schwierigeres Restprogramm als die direkte Konkurrenz. „Wir können es immer noch schaffen“, ist Henrik Fronda überzeugt. „Das Potenzial ist in jedem Fall da.“ Allerdings muss der Geschäftsführer auch für den möglichen Gang in die ProB planen.