Einzigartig in Opladen Siebenschläfer-TV läuft seit 1. Juni live im Internet

Das Zuhause von Familie Siebenschläfer ist wieder „on Air“: Seit 1. Juni übertragen zwei Webcams live aus dem Opladener Domizil – allerdings im Moment noch mit Blick auf ein Nest, in das die Siebenschläfer noch nicht eingezogen sind. Jeden Tag von sieben bis 23 Uhr können Freunde der possierlichen Tierchen ein Auge riskieren und auch in der Saison 2023 die frei lebenden Siebenschläfer in ihren Nistkästen begleiten. Dafür wurden in mehreren Nistkästen Kameras eingebaut.