Start-Up in Leverkusen Mit dem Lego-Elefant zur digitalen Marke

Man denkt sofort an die Metapher des Elefanten, der im Raum steht – ein offensichtliches Problem, das von den Anwesenden aber nicht angesprochen wird. Bei Philipp Liese soll das genau so nicht sein. Der 30-jährige Leverkusen ist Gründer und Inhaber der Greyelefant, einer Designagentur, einem Startup im Leverkusener Probierwerk. Die Idee: Der Elefant ist in diesem Fall sichtbar als kleine Lego-Figur, mit ihr und einem System des Klötzchenbauers Lego will er seinerseits Gründern wie kleineren Unternehmen bei der Kreierung ihrer Markenidentität helfen.