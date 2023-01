Wochenkommentar aus Leverkusen Warum mir Klimakleber auf die Nerven gehen

Lützerath ist geräumt, der Kampf ums Klima geht weiter. Der ein oder andere Leverkusener Pendler wird es vielleicht selbst erlebt haben. In der Nachbarstadt Köln haben sich am Freitag erneut Klimaaktivisten auf der Fahrbahn festgeklebt, auch diesmal wieder auf einer viel befahrenen Straße, auf dem Melatengürtel – nachdem sie sich am Dienstag schon die Aachener Straße für eine ähnliche Aktion ausgesucht hatten. Am Freitag reagierten Autofahrer ungehalten und versuchten, die Aktivisten eigenhändig von der Straße zu zerren. Die Polizei griff zu einem sonst eher unüblichen Einsatzmittel: Speiseöl statt Tränengas. Mit der fettigen Flüssigkeit löst sich der Kleber leichter.