Jahresrückblick Leichlingen 2020

Anbindung: 100 Kilometer Kabel für rund 400 Häuser allein in Witzhelden-Mitte: Dank des Glasfaserausbaus in diesem Jahr ist schnelles Internet nun auch im Höhendorf angekommen. Neun Monate Arbeit lagen hinter den Technikern der German Fiber Solution, als das „Lichterfest“ im September seinen Startschuss in einem Verteilerkasten neben der Grundschule in Flamerscheid fand. „Mit der Inbetriebnahme des Glasfasernetzes sind wir im nationalen Vergleich nun ganz vorne mit dabei“, betonte Bürgermeister Frank Steffes. „Während viele Kommunen noch ganz am Anfang stehen, haben wir in Leichlingen schon Bürgerinnen und Bürger, die am Gigabit-Zeitalter teilhaben können.“ Orte in der Größe Witzheldens seien heute überwiegend noch über die alte Kupfertechnologie DSL ans Internet angeschlossen; dieses käme aber irgendwann an seine technische Leistungsgrenze. Die Kabelverlegung laufe in den umliegenden Ortsteilen weiter. Für die nächsten zwei bis drei Jahre sei die Versorgung für nahezu alle Adressen der Blütenstadt angedacht.