Handball, Regionalliga Die Bausteine der SG Langenfeld

Von guten Ergebnissen lässt sich bei der SG Langenfeld niemand blenden: Die Handballer von Trainer Christian Paul wissen genau, dass es trotz anhaltend guter Ergebnisse auf Erfolge in den Begegnungen mit den Teams aus der unteren Tabellenhälfte ankommt. So zum Beispiel am Samstag bei BTB Aachen (19.30 Uhr): Die Mannschaft halten die Langenfelder zu Recht für schlagbar, erlitten aber in der vergangenen Saison zwei schmerzhafte Niederlagen im Kampf um den Klassenerhalt.