Fußball, Oberliga Guirino wird wieder zur Option beim FCM

Der Blick auf die Tabelle der Fußball-Oberliga weist die Partie des 1. FC Monheim (FCM) am Sonntag beim VfB Homberg als vermeintlich klare Angelegenheit aus: Der Tabellen-Neunte gastiert ab 14.15 Uhr beim 17. des Klassements. Jedoch ist das Bild trügerisch, zum Einen, weil der VfB in seinen jüngsten drei Heimspielen nicht verloren hat – Turu Düsseldorf wurde mit 6:1 nach Hause geschickt, der Tabellendritte ETB Schwarz-Weiß Essen mit 1:0 besiegt, und gegen Spitzenreiter SSVg Velbert gab es ein 2:2 –, zum Anderen aber auch, weil der Regionalliga-Absteiger weiterhin ein großer Name in der Oberliga ist, wie Dennis Ruess anmerkt.