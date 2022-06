Die Kids der Tanzschule Area Urban Dance Company zeigten auf der großen Bühne am Rathausplatz, wie zeitgenössischer Streetdance aussieht. Im September wird die Tanzschule ihre neue Niederlassung am Eierplatz eröffnen. Sie wird dann Kurse in allen urbanen Tanzstilen, wie Hip Hop, Breakdance, House, Dancehall und Jazzfunk, anbieten.