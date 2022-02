Nicht ganz so prominent auf der Seite berichtete 1949 die RP über den Karneval in Düsseldorf und Köln. Nach dem Krieg lief der Karneval nur zaghaft wieder an. So wurde beispielsweise berichtet, dass in der Landeshauptstadt am Rosenmontag eine sparsame „Närrische Parade“ mit Kindern, maskierten Fußgängern und 100.000 Zuschauern gefeiert wurde. Bei den Kölnern belebten 800.000 Zuschauer die Straßen.