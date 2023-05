So geht es den Schützen in Langenfeld und Monheim Zwischen Boom und Bangen

Königsschießen, Krönungsmesse, Frühschoppen – soviel zu dem, was noch läuft. Aber Schützenumzug, Schützenball und Schützenfest-Montag? Fehlanzeige. Ist das der Rest vom Schützenfest, mögen Spötter fragen, wenn sie auf das Programm der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Monheim von 1350 an diesem Pfingstwochenende schauen. Doch gemach: Auf die Perspektive kommt es an.