Stationsbericht des VRR Bahnhof Berghausen nicht barrierefrei

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat jetzt seinen aktuellen Stationsbericht für die 293 Bahnhöfe und Haltepunkte in seinem Verkehrsgebiet vorgelegt. Die beiden Stationen in Langenfeld-Rheinland und Berghausen liegen darin in der Gesamtbewertung im Mittelfeld, beziehungsweise in Berghausen sehen die Prüfer durchaus noch Entwicklungspotenzial.