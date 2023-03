Ein Traditionshandwerk stirbt aus Naturfleischerei in Krefeld-Traar ruft um Hilfe

Das selbstständige Fleischer-Handwerk hat es schwer. Gab es im Jahr 1970 in der Stadt Krefeld noch 158 Innungs-Betriebe, sind es aktuell nur noch fünf. Und die aktuellen Krisen tun ihr Übriges. Steigende Energiepreise etwa treiben die Kosten zum Beispiel für Kühlräume und Kühltheken in die Höhe. Statt 3000 Euro monatlich fallen 6000 Euro an. Stefan Molls und Alessa Schmitz von der Naturfleischerei Wefers in Traar schlagen nun öffentlich Alarm. Mit einem Aushang am Schaufenster ihres Geschäfts an der Moerser Landstraße machen der Fleischermeister und die studierte Marketing-Expertin auf ihre Notlage aufmerksam.