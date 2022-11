Neue Studie für Krefeld erschienen Kaum Leerstand in neuen Büroflächen

In der Zeit von 2019 bis 2021 ist die Zahl der Beschäftigten in Büroräumen in Krefeld um mehr als 1000 gestiegen. Das ist ein Ergebnis der neuen Büromarktstudie, die Krefeld Business am Mittwoch vorstellte. „Der Krefelder Büromarkt zeigt sich vital in pandemischer Zeit. In den vergangenen zwei Jahren haben Immobilientransaktionen, Neubauten und Nutzungsänderungen die Entwicklung des Krefelder Büromarktes gepusht. Der Großteil der ab 2020 errichteten Objekte wurde bereits vom Markt angenommen; und trotz Corona war ein deutlicher Zuwachs an Bürobeschäftigten zu verzeichnen, berichtete Eckart Preen, städtischer Wirtschaftsdezernent und Leiter von Krefeld Business. Alle zwei Jahre würden in Krefeld von den Experten des „IRI – Instituts für Raumforschung und Immobilienwirtschaft“ die Kennzahlen des Büromarktes erhoben.