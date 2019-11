Pokemon auf Friedhöfen : Pokemon-Spieler stören Friedhofsbesucher

Krefeld Regelmäßig laufen Spieler des Handy-Spiels Pokemon Go über Krefelds Friedhöfe. Manche Bürger fühlen sich gestört. Die Verwaltung allerdings sagt: Friedhöfe sind öffentliche Parks, appelliert aber an das Fingerspitzengefühl der Spieler.

Pokemon Go ist ein Spiel, das auf Smartphones gespielt wird. Dabei erscheinen in der sogenannten „Augmented Reality“ virtuelle Figuren an unterschiedlichen Orten. Sie werden auf dem Display des Smartphones eingeblendet und auf ein mit der Handy-Kamera aufgenommenes Bild der Umgebung projiziert. Sie sind also nur für die Spieler selbst auf ihrem Display sichtbar. Der große Hype um das Spiel ist zwar vorbei, doch immer noch gibt es viele Spieler auf der ganzen Welt. Schon in der Vergangenheit sorgten Pokemon-Spieler für Unmut, so beispielsweise in der Gedenkstätte Auschwitz oder im Kölner Dom. Dort wurde das Spielen verboten. Ein ähnliches Vorgehen wünscht sich Anwey-Backes nun auch von der Friedhofsverwaltung.