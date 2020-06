Kostenpflichtiger Inhalt: Trinkerszene in Krefeld : Kita-Kinder klagen über Uringestank am Lutherplatz

Die städtische Kita an der Christian-Roos-Straße im Südbezirk liegt in direkter Nachbarschaft zur Trinkerszene am Lutherplatz. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Uringestank, Müll, Alkohol, Drogen und Ratten: Eltern berichten vom schwierigen Umfeld der Kindertagesstätte am Lutherplatz – und dem Problem, ihren Kinder zu erklären, was sich rund um die Kita abspielt.

Eltern in Erklärungsnot, der tägliche Gang in die Kita als Spießrutenlauf: Familien, deren Kinder die Kindertageseinrichtung am Lutherplatz besuchen, halten die Errichtung eines Wildpinkler-Sichtschutzes auf dem Kita-Gelände für nicht ausreichend und vor allem auch nicht zielführend, um das Problem „Kita-Gelände grenzt an Trinker-Treffpunkt“ in den Griff zu bekommen.

Wie berichtet plant die Verwaltung, das Außengelände der städtischen Einrichtung mit offizieller Adresse Christian-Roos-Straße mit Hilfe einer noch zu pflanzenden Hecke von dem Geschehen auf dem in Sichtweite liegenden Lutherplatz abzuschirmen. Insbesondere davon, dass Kinder live miterleben können, wie Männer im niedrigen Gebüsch vor der Kita ihre Hose öffnen, um sich dort zu erleichtern.

Der Kita-Eingang liegt an der Christian-Roos-Straße, das ist ein Fußweg, der Lutherplatz und Seyffardtstraße verbindet. Ganz in der Nähe befinden sich zwei weitere Einrichtungen. Foto: Carola Puvogel

Info Bußgeldkatalog wurde 2019 verschärft Kommunaler Ordnungsdienst und Polizei haben in den letzten Tagen an Lutherplatz und Christian-Roos Straße vermehrt Präsenz gezeigt. Mit der 2019 auf Initiative der CDU neu gefassten Verordnung über öffentliche Sicherheit und Ordnung hat Krefeld die rechtliche Grundlage für Platzverweise geschaffen. Auch der Bußgeldkatalog wurde verschärft. „Wildpinkeln“ in der Stadt gegen Hauswände oder im Grünen kostet nun 25 bis 100 Euro. „Zelten, Lagern, Übernachten“ kostet 50 bis 100 Euro. Für Störungen in Verbindung mit Alkohol- und Drogenkonsum können 30 bis 500 Euro fällig werden.

Eine Mutter sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich befürchte, dass der Sichtschutz eher noch vermehrt dazu einladen wird, die Grünfläche vor der Kita als Toilette zu benutzen.“ Sie glaubt, dass die Wildpinkler im Schutz einer Hecke noch weniger Hemmungen haben werden. „Meine Tochter sagt jetzt schon oft: ‚Mama, das stinkt hier’“, erzählt sie. Die Mutter bringt ihre Tochter meist zu Fuß oder mit dem Rad zur Kita. „Erst kürzlich hat sie mich gefragt, warum die Männer auf dem Platz morgens schon Bier trinken“, berichtet sie. „Man weiß schon gar nicht mehr, was man noch antworten soll. Dass manche Leute morgens Kaffee trinken und andere Bier? Was für ein Bild wird den Kindern vermittelt?“ Auch Müll und Glasscherben seien immer wieder Themen für Fragen der Tochter. „Die Stadt muss endlich dafür sorgen, dass auf dem Lutherplatz regelmäßig sauber gemacht wird“, fordert die Mutter. Wiederholt sei sie von Menschen der Szene provoziert worden. „Es ist schon vorgekommen, dass mir und meiner Tochter an der Christian-Roos-Straße Typen absichtlich den Qualm von Joints ins Gesicht gepustet haben. Man hat immer ein ungutes Gefühl, wenn man zur Kita geht“, sagt sie. Und: „Wie kann es sein, dass zwischen drei Kitas in aller Öffentlichkeit Drogen konsumiert werden?“ Denn ganz in der Nähe befinden sich an der Märklinstraße zwei weitere Einrichtungen. Sie sagt: „Ich möchte, dass der Bereich alkohol- und drogenfrei wird. Darum muss die Stadt sich kümmern.“

Und noch ein weiteres Problem im Umfeld dieser Kitas ist ungelöst: die Rattenplage. „An einem Tag ist mir direkt vorm Kita-Eingang eine Ratte über den Fuß gelaufen“, erzählt die junge Frau. Wie Nachfragen unserer Redaktion bei Anwohnern ergaben, ist das Ratten-Problem rund um die Helios-Klinik (wir berichteten wiederholt) immer noch nicht unter Kontrolle, auch die Kindertagesstätten sind davon betroffen, wie Bezirksvorsteherin Gisela Brendle-Vierke (SPD) bemängelt.

Eine ehemalige Mitarbeiterin der Einrichtung sieht in der Trinkerszene vor der Kita sogar eine Kindswohlgefährdung. Und glaubt, dass das Aussprechen eines Alkoholverbots auf dem Platz gerechtfertigt wäre. Die Stadt lehnt das mit Blick auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf aus dem Jahr 2018 ab. Seinerzeit war ein weitreichendes Alkoholverbot für die Duisburger Innenstadt gekippt worden. Auf dieses Urteil beruft sich die Krefelder Verwaltung. Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) und Polizei erteilen, schreibt die Stadt, wenn möglich jedoch Platzverweise auf Grundlage der Verordnung über öffentliche Sicherheit und Ordnung. In den letzten Tagen haben, hat Brendle-Vierke bemerkt, an Lutherplatz und Christian-Roos-Straße verstärkt Kontrollen von Polizei und KOD stattgefunden.

Auch in den sozialen Netzwerken wird das Thema diskutiert. Auf Facebook berichtet eine Frau, sie habe ihre Nichte aus der Kita abgeholt und mit ihr gemeinsam ansehen müssen, wie ein Mann sein „großes Geschäft“ auf dem Parkplatz neben der Kita erledigt habe. Andere Nutzer des Portals vergleichen das Wildpinkler-Geschehen neben der Kita mit Exhibitionismus.