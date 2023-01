Hätten Sie es gewusst? Diese Erfindungen wurden in Krefeld gemacht

Essen auf (vier) Rädern: Die Idee, möglichst viele Bedürftige möglichst schnell – und deswegen auf vier Rädern – mit einem warmen Essen zu versorgen, entwickelte die Vorsitzende des Krefelder Vereines für Haus- und Krankenpflege e.V., Magdalene Schwietzke, im Rahmen einer Vorstandssitzung am 8. Februar 1961. Inspiriert von dem in England bereits aktiven sozialen Dienst entwickelte sie den Plan, für „die tägliche Versorgung von alten und kranken Leuten“ (so ist es im Protokoll nachzulesen) in Krefeld zu sorgen. Weil man das Problem des „Warmhaltens“ der Speisen beim Transport nicht in den Griff bekam, startete der Dienst dann erst am 1. Oktober 1961. In einem Ford Taunus 17M P2 wurden die ersten 48 Menüs Schweinebraten mit Nudeln, dazu eine Sternchensuppe und Wackelpudding mit Vanilletunke an alte, kranke und bedürftige Menschen in Krefeld ausgefahren. Die letzten Meter bis zum Kunden wurde der „Henkelmann“ in einem Weidenkorb, warm eingepackt in eine Chintzdecke, transportiert.