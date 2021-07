Korschenbroich im Vergleich zu anderen Kommunen : Stadtverwaltung hat zu wenig Personal

Die Schulen in der Stadt sind eines der Themen im Rathaus – etwa wenn es darum geht, sie mit digitaler Infrastruktur zu versehen. Foto: dpa/Arne Dedert

Korschenbroich Im Vergleich zu anderen Kommunen in NRW liegt der Personalschlüssel in Korschenbroich deutlich unter dem Mittelwert. Eine Änderung ist nicht in Sicht. Oder die Grundsteuer müsste kräftig angehoben werden.