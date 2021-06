Hobby-Fotograf entdeckt die Jungeulen in Korschenbroich : Nachwuchs bei den Steinkäuzen

Die kleine Eule ist selten geworden. Doch in Korschenbroich hat der Tierfotograf eins von drei jungen Steinkäuzchen entdeckt. Foto: Frank Höngen

Korschenbroich Noch nie hat der Hobby-Fotograf Frank Höngen so viel Zeit in seine Tieraufnahmen investiert wie in den vergangenen Monaten. Es hat sich gelohnt. Warum es so magisch ist, die Eulenvögel zu beobachten, verrät er unserer Redaktion.