Herbstfrucht in Korschenbroich : Der Herr der Kürbisse

Gärtnermeister Arndt Oerdinger ist Kürbisexperte. Manches Exemplar kann es auf 80 Zentimeter Durchmesser bringen. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Arndt Oerdinger baut auf Hof Nixberg 120 Sorten der herbstlichen Frucht an. Dabei ist der Kürbis längst nicht mehr so gefragt wie in früheren Jahren. Trotz der Trockenheit im Sommer war die Ernte relativ gut.

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Und Arndt Oerdinger ist Kürbisspezialist. Auf Hof Nixberg bietet er alles an, was das Herz des Kürbisliebhabers begehrt. Und er hat gute Nachrichten für die Kürbis-Fans: „Die Ernte ist relativ gut ausgefallen. Dass die Früchte in diesem Jahr etwas kleiner sind, liegt an der Trockenheit.“ Seit fast 25 Jahren ist Hof Nixberg ein Kürbis-Eldorado. Aber Arndt Oerdinger weiß, dass der Boom rückläufig ist, und das schon seit zehn bis zwölf Jahren. Gut für den Konsumenten: Die Preise haben sich in den vergangenen Jahren kaum verändert.

„Wir sind einer der ersten Gartenbaubetriebe gewesen, die sich dem Kürbis gewidmet haben“, sagt Arndt Oerdinger. Mittlerweile ist der Hype vorüber. „Früher haben wir im Herbst einen Kindertag veranstaltet, an dem 800 bis 900 Kinder Kürbisse aushöhlten“, erinnert sich Oerdinger. Der Kindertag findet jetzt immer im Frühjahr statt. Gute Gewinnmargen lassen sich mit diesem Produkt längst nicht mehr erzielen. Deswegen werden die Kürbis-Kulturen auch bei Regenmangel nicht mehr bewässert: „Das Geld würde man nie mehr wiedersehen“, sagt der 44-Jährige. Stabile Preise bei stetig steigenden Personal- und Düngerkosten machten das Geschäft immer unrentabler. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Kürbisausstellung längst nicht mehr so groß ist wie in früheren Jahren. Während der Kürbis früher auf einer Fläche von sieben Hektar angebaut wurde, sind es aktuell nur noch knapp anderthalb Hektar.

Info Kürbisse waren Thema in Oerdingers Meisterarbeit Geballtes Wissen Arndt Oerdinger hatte seine Meisterarbeit über Kürbisse geschrieben. Diese 14 Seiten umfassende Ausarbeitung ist über www.hof-nixberg.de einsehbar. Neuer Trend Im Trend liegen derzeit weiße Kürbisse – auf Hof Nixberg hat man dies rechtzeitig erkannt und entsprechende Sorten angebaut.

Auf dem Hof Nixberg ist zwar auch Speisekürbis zu haben, der Zierkürbis überwiegt allerdings deutlich. „Alle Kürbisarten sind essbar, aber nicht alle sind genießbar“, weiß der Spezialist. In den USA gebe es eine Sorte, die sogar giftig ist. In den sozialen Medien ist der Kürbis immer noch ein großes Thema – und in Lüttgenglehn weiß man, wie man das Geschäft in Zeiten, die schon mal leichter waren, belebt: „Wir bieten unter anderem Kürbisse an, die mit frischen Blumen garniert werden“, sagt Arndt Oerdinger. Er nennt das „Produktveredlung“ oder „Aufpimpen“. Und er weiß, dass die Kürbissaison gerade erst begonnen hat: „Halloween ist wieder ein Thema und auch zu St. Martin haben wir in den letzten Jahren immer viele Kürbisse verkauft.“

Auf seinem Schreibtisch liegt ein Verzeichnis mit knapp 180 Sorten von einem niederländischen Unternehmen, von dem Hof Nixberg seine Samen bezieht. „Wir bauen 120 Sorten an“, verrät der 44-Jährige. Schlangenkürbisse sind dabei, aber auch Flaschenkürbisse, der Muskatkürbis und eine besonders wuchtige Ausführung, der Gelbe Zentner – er kann es auf einem Durchmesser von bis zu 80 Zentimeter bringen. Zur Produktpalette gehört auch ein Set mit kleinen Messern mit abgerundeten Spitzen und Löffelchen, mit denen Kinder aus Kürbissen kleine Kunstwerke machen können, ohne sich dabei zu verletzen. „Wir machen uns mit dem Kürbis viel Arbeit und bewerben ihn gut“, sagt Oerdinger.

Kürbisse gibt es auf Hof Nixberg in allen erdenklichen Variationen. Die meisten sind Zierkürbisse, aber auch Speisekürbisse werden auf anderthalb Hektar angebaut. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)