Drei Tage buntes Programm Endlich wieder Stüppkesmarkt

Alle zwei Jahre zieht der Stüppkesmarkt in Kranenburg stets mehrere tausend Besucher an. Doch Corona machte dem Veranstalter, dem Verein Stüppkesmarkt, im Juni 2021 einen Strich durch die Rechnung: Der Markt musste ausfallen. Nun, nach vier Jahren darf endlich wieder gefeiert, gestöbert, getrunken, gegessen, getanzt und geklönt werden: Der 15. Kranenburger Stüppkesmarkt startet am 16. Juni mit einem bunten dreitägigen Programm. Das zehnköpfige, ehrenamtliche Organisationsteam hat zahlreiche Auftritte von lokalen Künstlern, Vereinen und Gruppen, aber auch von Künstlern, die über die Grenzen der Region hinaus bekannt sind, auf die Beine gestellt.