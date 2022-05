Nach OVG-Urteil : Muss Kleve die Abwassergebühren senken?

Ändert sich tatsächlich etwas in Kleve, würden Bürger finanziell profitieren. Foto: dpa/Jens Büttner

Kleve Auf die Stadt Kleve könnten in den nächsten Jahren Einnahmenverluste in nicht unerheblicher Höhe zukommen. Das OVG hat festgestellt, dass die Gebühren in NRW bislang falsch berechnet wurden.