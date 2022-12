Landwirtschaftsmesse in Kalkar DIe Green Live in Kalkar läuft – das gibt es zu sehen

Endlich die Kollegen wiedersehen, sie vielleicht sogar per Handschlag begrüßen: Das hat mancher vermisst, in der Landwirtschaft, die bis heute stark auf Gemeinschaft setzt, erst recht. Entsprechend froh sind viele Berufsvertreter, mit der Messe „Green Live“ im Wunderland Kalkar nach den Corona-Jahren die Plattform wieder nutzen zu können, die für den Austausch unter Fachleuten so gut geeignet ist. Seit Montag und noch bis Mittwochabend kommen in mehreren Messehallen Landwirte und zahlreiche Unternehmen zusammen, die einander brauchen. Georg Remy, der die Messe organisiert, freute sich, gleich am ersten Abend die neue NRW-Landwirtschaftsministerin begrüßen zu können: Silke Gorißen, die bekanntlich aus dem Kreis Kleve kommt (Bericht folgt). Christoph Gerwers (CDU), der Mann, der als ihr Nachfolger Landrat werden möchte, war bei der Eröffnung ebenso anwesend wie Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz und Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler. Die Kreis-Wirtschaftsförderung legte ihren Schwerpunkt diesmal auf den Tourismus – was mehr mit Landwirtschaft zu tun hat, als mancher zunächst meint.