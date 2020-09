Landratskandidaten im Kreis Kleve : Kandidaten stellen sich den Leserfragen

Guido Winkmann, Frank Rosar, Peter Driessen, Ludwig Krause, Silke Gorissen und Matthias Grass (v.l.). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Silke Gorißen, Guido Winkmann und Peter Driessen beantworten in der Zukunftswerkstatt von Volksbank Kleverland und Rheinischer Post die Fragen von RP-Lesern und vom Leitenden Regionalredakteur Ludwig Krause.

Drei Kernaussagen vereinen Silke Gorißen, Peter Driessen und Guido Winkmann, die drei Landratskandidaten: Alle wollen weiter am Flughafen festhalten, der ÖPNV muss moderner werden und die Kommunikation des Kreises, der einiges richtig gemacht habe in den vergangenen Jahren, müsse diametral besser werden. Vor allem auch für die Bürger im Süden, für die Winkmann mahnte: „Wir müssen das Gefühl, dass der Süden des Kreises benachteiligt werde, endlich überwinden, zeigen, dass der Winterdienst nicht in Weeze endet.“

Doch Guido Winkmann, von Haus aus leitender Polizeibeamter, setzte noch eine These oben drauf, die zu denken gibt: Die Polizei, und vor allem die Kriminalpolizei, sei im Kreis Kleve personell katastrophal aufgestellt. Und das vor dem Hintergrund, dass die im Ruhrgebiet unter Druck geratenen Großfamilien und Clans vielleicht hinaus aufs Land drängen. Definitiv auch in den Kreis Kleve, jetzt schon in Geldern und künftig in Kleve. „Da müssten wir eigentlich am Ball bleiben“, so Winkmann.

Info Die Kandidaten und die Parteien Silke Gorißen Die Rechtsanwältin ist 46 Jahre alt und tritt für die CDU an. Peter Driessen Der parteilose Bürgermeister (Bedburg-Hau) ist 64 Jahre alt und wird von SPD, FDP und Grünen unterstützt. Guido Winkmann Der Polizeibeamter und Bundesliga-Schiedsrichter, 46 Jahre alt, ist parteiloser Kandidat.

Die drei Kandidaten stellten sich in der Zukunftswerkstatt von Volksbank Kleverland und Rheinischer Post den Fragen von RP-Lesern und vom Leitenden Regionalredakteur der Rheinischen Post, Ludwig Krause. Auch der Frage, ob sie sich wie Annegret Kramp-Karrenbauer nach der x-ten Diskussion mit den anderen Bewerbern um den CDU-Vorsitz „ein bisschen wie eine Rockband“ fühlen. Tun sie nicht: „Dafür hatten wir zu wenig Auftritte“, sagt Silke Gorißen. Corona verhinderte die meisten Podiumsdiskussionen. In der Zukunftswerkstatt diskutierte Themen:

Innere Sicherheit Die Kriminalpolizei im Kreis Kleve saufe in massenhaften Vorgängen ab, sei überlastet und müsse zeitnah technisch mit einem zweiten Bildschirm aufgerüstet werden, sagt Winkmann. Neue Stellen gebe es einzelne im Wach- und Wechseldienst. Dabei gelte auch hier: „Wir sollten mehr Polizei auf den Straßen haben, auch die kleinen Orte anfahren“, sagt er. Man müsse deshalb beim NRW-Innenminister laut an die Tür klopfen.

Das hat Silke Gorißen bei ihrem Parteifreund Innenminister Reul getan. „Das Land ist bestrebt, neue Polizisten einzustellen“, sagt sie. Es gehe im Kreis auch darum, mehr Polizeistationen rund um die Uhr zu besetzen und dazu bedürfe es mehr Personal (bis jetzt sind das Kleve, Emmerich, Geldern, Goch. Kevelaer ist von 6 bis 22 Uhr besetzt). Sie sei mit Innenminister Reul im Gespräch.

Peter Driessen erinnerte an „Ordnungspartnerschaften“ zwischen Kommunen und Polizei, wo man zusammen an kritischen Orten gewesen und erfolgreich Präsenz gezeigt habe. Man müsse die Attraktivität des Dienstes verbessern und die Arbeit der Beamten mehr anerkennen, sagt er.

Rettungswagen Die Aufstellung der neuen Rettungswagen durch den Kreis im Süden und in der Niederung im Norden des Kreises wurde von den Kandidaten begrüßt: „Da war Nachholbedarf“, sagt Driessen. Und fügte an, dass man hier die Niederlande im Blick haben müsse: Die Radboud-Klinik in Nimwegen sei manchmal näher als das Klever Hospital. Aber auch bei der Entscheidung für die Standorte habe es eine sehr „unglückliche Kommunikation“ (so Winkmann) gegeben, weil man in Wachtendonk – lange Jahre Standort der Wache – von der Entscheidung überrascht wurde. Das hätte der Kreis besser erklären müssen, pflichtet Gorißen Winkmann bei.

Ärzteversorgung Bei der Frage nach einer besseren Versorgung mit Medizinern möchte Gorißen das Lebens-Umfeld für junge Mediziner attraktiver gestalten, aufzeigen, wie gut man hier im Kreis Kleve leben könne, die Randzeiten bei den Kindertagesstätten verbessern. Da sei das Kreisjugendamt gefordert. Winkmann möchte im Kreis schon in den 12. und 13. Klassen bei denen werben, die Medizin studieren wollen: „Wir müssen den Schülern zeigen: vergesst eure Heimat nicht.“ Driessen setzt auch auf günstige Baugrundstücke für Ärzte oder Medizinische Versorgungszentren.

Flughafen „Der Flughafen hat Chancen für die Zukunft“, sagt Silke Gorißen. Allerdings könne sie auf die Frage, ob sie nochmals Geld nachschießen würde, weder ein klares „Ja“ noch ein klares „Nein“ abgeben: „Wir müssen sehen, wie sich die Lage entwickelt, welche Konzepte der neue Geschäftsführer vorlegt. Klar ist: Der Flughafen darf nicht auf Dauer am öffentlichen Tropf hängen“, so Gorißen. Die Entscheidung fälle der Kreistag, nicht der Landrat alleine.

Auch Peter Driessen möchte abwarten, wie es mit dem neuen Geschäftsführer weitergeht, wie sich die Lage mit Ryanair entwickelt, wenn die Lufthansa Slots an den großen Flughäfen abgeben muss. Zu betrachten sei auch das nichtflug-affine Geschäft, das dort aufgebaut wurde – wie beispielsweise Parookaville. Driessen möchte gerne belastbar von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Zahlen des Flughafens geprüft wissen.

Man müsse zunächst einmal die Bilanz richtig lesen, sagt hingegen Winkmann. Auch sei der Flughafen eine GmbH und der Kreis habe nicht genug Anteile, um dem Besitzer Buurman zu einer solchen Prüfung zu zwingen. Er sehe im Flughafen einen unschätzbaren Wert, eine autarke Exklave, bei der die Lichter noch an sind, wenn der Kreis schon dunkel ist: „Da wurde etwas geschaffen, das man nicht einfach so sterben lassen kann“, sagt er.

ÖPNV „Der Niersexpress braucht mehr Feuer“, sagt Gorißen, die die Unzuverlässigkeit des RE10 kennengelernt hat: Zugausfälle, Vertretungen, Verspätungen, Apps, die nicht funktionieren. Hier sei der Kreis Kleve regelrecht abgehängt. Dabei sei der ÖPNV mit Blick auf Klimaschutz ein ganz wichtiger Aspekt, der funktionieren muss. Wichtig sei, dass die Infrastruktur deutlich verbessert werde.

Für Winkmann hat die Politik die Bedeutung der Bahn 20 Jahre lang „verpennt“. Man habe hier vergessen, an die Zukunft zu denken und die Bedeutsamkeit der Bahn sträflich unterschätzt: Alleine schon die uralte Stellwerkstechnik, fehlende Überholspuren der eingleisigen Strecke. Da müsse der Landrat „proaktiv“ werden und dranbleiben, damit sich das bessere.

Peter Driessen möchte sogar finanziell proaktiv werden als Landrat: Er sehe Kreis und Kommunen gefordert, Geld für den Ausbau der Bahn zuzuschießen. Außerdem müsse man über unnötige Bahnübergange nachdenken.

Eine Verbindung Keve Nimwegen sehen Gorißen und Winkmann skeptisch: „In den Niederlanden beißen wir da auf Granit“, sagt Gorißen. Für Winkmann diskutiere man hier über Dinge, die man in den Niederlanden derzeit nicht beeinflussen könne. Auch Peter Driessen räumte ein, dass man sich in den Niederlanden sperre.

Künftige Leuchttumprojekte Man müsse bei den exorbitant vielen Dingen, die der Kreis biete, wie die Hochschule, das Optimale herausholen, den Flughafen stärken, den RE10 sicher aufstellen und auf E-Busse mit neuen Ideen für den ÖPNV umstellen, dann habe man viel erreicht, sagt Guido Winkmann.

Silke Gorißen möchte auch mit Blick auf die Hochschule und möglichen Ausgründungen die Wirtschaft im Kreis weiterentwickeln.