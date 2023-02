Der große Überblick Das Veranstaltungsjahr in Kleve

Kleve · Von den klassischen Festlichkeiten wie Karneval und Kirmes über Angebote im Museum und Themenführungen durch die Stadt – auch in diesem Jahr steht in Kleve wieder viel an. Wir bieten einen Überblick.

01.02.2023, 05:45 Uhr

Auf viele Attraktionen für Jung und Alt dürfen sich Besucher der Klever Kirmes vom 15. bis 23. Juli freuen. Im ganzen Stadtgebiet wird es wieder kleine Veranstaltungen geben. Foto: Markus van Offern (mvo)