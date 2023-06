Am Klever Bahnhof Das ist das neue Herzstück des Klever Kindernetzwerks

Sie sind für die Kinder da. Wenn mal wieder Mangel herrscht, wenn die Familie in eine Schieflage gerät, wenn das Geld ausgegangen ist und die Schulfahrt ausfallen müsste, oder es nicht für den Schul-Tornister reicht. Oder einfach nur, wenn es einmal eine Abwechslung in dem oftmals tristen Alltag sein soll: Dann ist das Kindernetzwerk in Kleve zur Stelle. Jetzt hat der Verein, der zu den Kümmerern im Stadtbild gehört, eine neue Geschäftsstelle am Bahnhof in Kleve, Gleich hinter der alten Post, neben der künftigen Radstation.