Ausstellung im Konzert- und Bühnenhaus : Spinnenschau trotzt der Kritik

Kevelaer Die Grünen sehen die Veranstaltung kritisch, die Besucher sind fasziniert.

Spinnen und andere Insekten sind in vielerlei Hinsicht ein polarisierendes Thema. Viele finden sie eklig, andere sind von ihnen fasziniert. Die Grünen hatten im vergangenen Jahr die XXL-Spinnen- und Insektenausstellung in Kevelaer scharf kritisiert, weil lebende Tiere gezeigt und gekauft werden konnten.

Die Kritik konnten Veranstalter und auch einige der Besucher aber nicht nachvollziehen. „Was unterschlagen wird ist, dass wir auch breit über das Insektensterben informieren. Außerdem leben unsere Tiere auf großflächigen Arealen und sind nur für die Ausstellung in den Terrarien“, so der Tierpfleger Meikel Liebe. Der Besucher Hubert Peters hat eine ähnliche Meinung: „Man kann nicht sagen, dass es den Tieren schlecht geht. Die Ausstellung ist interessant aufgebaut“. Der 70-jährige Kevelaerer ist begeistert von den Achtbeinern. „Ich würde niemals eine Spinne bei mir zu Hause töten“. Auch der zehnjährige Leon Wehling hatte Spaß mit den Tieren: „Es ist sehr cool hier, man kann viel sehen, was man sonst nicht sieht.“

Der Grünen-Politiker Ulrich Hünerbein-Ahlers hatte die XXL-Spinnenschau im vergangenen Jahr als „unsägliche Veranstaltung“ kritisiert. Auch Insekten seien Tiere, auf die man Rücksicht nehmen müsse. An dieser Sichtweise habe sich nichts geändert, sagte er jetzt. „Wir sehen das weiterhin sehr kritisch“, so Hünerbein-Ahlers.

Während die Ausstellung in Kevelaer gestattet wurde, hat die Stadt Rees sie in ihrem Bürgerhaus untersagt. In der Kommune gibt es die klare Regelung, dass in dem Gebäude keine Ausstellung mit lebenden Tieren stattfinden darf.