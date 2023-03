Infoabend zur Flüchtlings-Einrichtung in Weeze Bürger haben Fragen zur neuen Unterkunft

Weeze · Am Flughafen soll eine neue Einrichtung für Geflüchtete entstehen. Die Gemeinde will an einem Abend darüber informieren. Das Podium ist hochkarätig besetzt.

17.03.2023, 17:30 Uhr

Die schon bestehende Flüchtlingsunterkunft am Airport. Eine zweite Unterkunft wird gerade hergerichtet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Die Zahl der Geflüchteten steigt und stellt für Städte und Gemeinden eine immer größere Herausforderung dar. Auch das Land ist auf der Suche nach Unterkunftsmöglichkeiten und ist, wie berichtet, in Weeze fündig geworden. Hier werden am Airport gerade Gebäude aufwändig umgebaut, damit dort eine zweite Anlage für Geflüchtete entsteht. „Zentrale Unterbringungseinrichtung“ (ZUE) ist der wenig schöne Begriff für diese Unterkunft, die offiziell unter ZUE Weeze II läuft, weil es eine solche Einrichtung dort bereits gibt.