Spektakuläre Wende beim Niersexpress Jetzt sollen Busse und Bahnen gleichzeitig fahren

Dienstagmorgen alles wie immer - Probleme im Stellwerk, der Niersexpress fällt zeitweise aus. Diesmal streikte die Technik in Bedburg-Hau. Pendler können es schon nicht mehr hören, sind inzwischen mehr als genervt, vor allem, weil noch in der vergangenen Woche versprochen wurde, dass es Updates der Software geben sollte. Danach sollte alles besser werden. Doch daraus wurde nichts. Am Samstag gab es die Updates, Montag und Dienstag fielen wieder Stellwerke aus. Jetzt hat die Deutsche Bahn gewissermaßen die Reißleine gezogen. Sie will auf der Strecke Busse einsetzen. Und zwar nicht als Ersatz für den Niersexpress, sondern zusätzlich. Im Klartext heißt das, dass bald RE 10 und Busse parallel fahren. Ein Zusatzbusverkehr gewissermaßen. Das dürfte in der Region einmalig sein.