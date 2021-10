Eigenheim-Finanzierung in Kempen : Baupreise steigen immer weiter

In Kempen ist der Wunsch nach einer eigenen Immobilie – hier das Baugebiet Auf dem Zanger in St. Hubert – bei vielen Familien groß. Auch Bestandsimmobilien sind gefragt. Foto: Norbert Prümen

Kempen Wer ein Haus bauen oder kaufen will, muss mit höheren Kosten rechnen. Denn die Preise für Bauleistungen an Wohngebäuden sind landesweit stark gestiegen. Das hat Auswirkungen auf die Finanzierung. Was Banken raten.